本拠地の横須賀スタジアムで、昨年のイースタン・リーグ王者の巨人をスイープしたDeNA。ファームとは若手を育成し、ベテランも調整や課題に取り込む”研鑽の場”。ただし実戦の中で戦う以上は、勝負論も欠かせぬファクターとなっている。相反するような命題の中、今年から指揮を執る村田修一監督は育成と勝負論の両睨みの明確なビジョンのもと、戦いを続けている。「ベースボールするんだったら海外でいいんです。日本は野