フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央（３５）が指導者として活動を本格化させ、韓国メディアも注目している。浅田は２１日、自身がプロデュースした東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で、指導者として「木下ＭＡＯアカデミー発表会」を初開催。昨年８月に開校したアカデミーの生徒の活躍を見届け「楽しいだけではここまでみんなもこられなかったと思う