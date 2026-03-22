今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは妊娠中、周りの友人たちから嫁姑問題の体験談を聞いており、自分にもこのようなことが起きるのだろうかと心配していました。しかし、そんなA子さんの不安は、義母からの言葉で払拭されるのでした──。 妊娠中に心配していたこと 私は30代後半で妊娠しました。妊娠中、私より早く出産した友人たちから「義母が突然遊びに来て困った」とか「義母が頼んで