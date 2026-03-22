1.飼い主の衣服や外からの荷物に付着している 寄生虫は、猫自身が外へ出ることによって感染すると思っていませんか。猫が室内だけで過ごしていたとしても、外からは様々なものが持ち込まれます。 飼い主さんが外へ行けば、衣服や靴、バッグなどに寄生虫やその卵が付着してしまうことがあるのです。特に、アウトドアや畑仕事の後は要注意。外で猫と触れ合った場合もノミやダニが付着する可能性があります。そのまま帰宅す