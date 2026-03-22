【ハーゲンダッツ】から、食感にフォーカスした新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!」が3月上旬より登場。ザクザクを超えた“ザク硬”トッピングが特徴の、新しいミニカップアイスです。今回は気になる全2種類のフレーバーを、パッケージの印象や実際の食べごたえとともにレポートします。 “ザク硬”食感の新シリーズ！「ROCKY CRUNCHY!」とは？ 左から「ストロベリーブラッ