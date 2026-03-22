マツダは19日、クロスオーバーSUVモデル「CX-60」と「CX-80」の改良版を発売した。新グレードを追加するとともに、既存の一部グレードは廃止している。【こちらも】トヨタ、26式GRヤリスを発表4月6日に発売へマツダはCX-60とCX-80共通の新グレードとして「XD-HYBRID Drive Edition Nappa Leather Package」を追加。さらに両モデルで、マツダコネクトの操作性を改善、全グレードでApple CarPlayとAndroid Autoでのタッチパネ