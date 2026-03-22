政治における「汚職」は社会の信頼を損なう要因ですが、その社会的影響の大きさは政治体制によって異なる可能性があることを示す研究結果が報告されました。Frontiers | The price of accountability: corruption erodes social trust more in democracies than in autocracieshttps://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2026.1779810/fullスウェーデンのメーラルダレン大学で数学・経済学部