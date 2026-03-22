記事ポイント2026年3月18日10:00に先行販売開始です。日本公演40周年を記念した全国公演です。『ウィッシュ』など5作品が登場します。ミッキーマウスは2026年3月18日10:00から『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の先行販売をスタートします。日本公演40周年を記念した特別なショーとして、ディズニーの人気者たちが氷上のパーティーを繰り広げます。世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してき