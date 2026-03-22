タレントのハイヒール・モモコが、22日までにインスタグラムを更新。長男の結婚披露宴に出席したことを報告し、ドレス姿の花嫁も披露した。【写真】ハイヒール・モモコの長男夫婦が「美男美女」すぎモモコが「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と投稿したのは、披露宴のオフショット。1枚目には黒留袖姿のモモコと、タキシード姿の長男、そしてドレスを着た長男の妻が笑顔で並ぶ様子が収められている。また2枚目の写真は、