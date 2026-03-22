◆オープン戦中日６―２ロッテ（２２日・バンテリンドーム）「２番・二塁」で出場予定だった中日・田中幹也内野手が、試合に出ることなく交代した。プレーボール直前に、交代のアナウンスが流れた。田中に代わり、二塁の守備には辻本が就いた。試合後、井上監督は「ふくらはぎの張りがあった」と説明。「無理をさせる時期ではない」と大事をとった。試合中もベンチに姿はあり、病院に行かず、様子を見る。