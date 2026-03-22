「選抜高校野球・１回戦、山梨学院−長崎日大」（２２日、甲子園球場）山梨学院のプロ注目の二刀流、菰田にアクシデントが発生した。五回の守備で三塁からの一塁送球を処理した際に、一塁の菰田が打者走者と交錯。左手にはめていたファーストミットが吹き飛び、菰田は左手首付近を押さえるようにしてその場にうずくまった。治療を受けに一時ベンチへ下がった。その後、「選手の治療に時間を要する見込みですのえ、選手がベ