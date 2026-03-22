「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が22日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。近況を明かした。瀬戸は「卒園式も終わって春休み満喫」とつづり、長男の写真を投稿。「映画見たり遊園地いったり動物園いったり散歩したり毎日一緒にいれて母うれしい」とつづった。瀬戸は2017年12月に斉藤被告と結婚。19年11月に長男を出産している。