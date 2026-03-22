「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）阪神・藤川監督は試合後、ファーム降格となった新外国人、ディベイニーについて「フロントのみんなと話して、ここで２日間の休憩を取って。で、１年間は長いですからね」と説明した。ディベイニーは遊撃候補として期待された中、２月のキャンプから日本特有の土のグラウンドに苦労。帰阪後は主に三塁も守るなど、出場の幅を広げようとしていたが打撃でもな