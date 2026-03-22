茂木敏充外相は22日のフジテレビ番組で、米ワシントンで19日に行った日米首脳会談を巡り、日本側から「アラスカ産原油を倍増するために日本も投資する」と伝達したと明らかにした。高市早苗首相はトランプ大統領に対し、日本で米国産原油を備蓄する共同事業を実現したいと伝えていた。茂木氏は番組で、11月に米国が中間選挙を控えている点に触れ「物価やガソリン価格（の高騰）が一番大きい」と指摘し、市場を落ち着かせるため