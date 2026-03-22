◇オープン戦オリックス1―0阪神（2026年3月22日京セラドーム）オリックス・岸田監督が、この日5回零封と力投した先発・高島の開幕ローテ入りを明言した。「高島がローテ回るでしょうね。（このまま中6日で向かう）そうですね」3年目右腕は2番手で4回無失点だった前回15日のヤクルト戦に続き、この日も最速152キロの直球を主体に6奪三振の力投。「球数がかさんでしまった部分はあるんですけど、しっかりランナー出して