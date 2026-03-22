沖縄県名護市辺野古沖で転覆し、引き揚げられる船「不屈」＝16日、辺野古漁港沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、2人が死亡した事故から23日で1週間。第11管区海上保安本部（那覇）は強制捜査に踏み切り、事故時の状況や出航判断の是非、船体に不備がなかったかどうかを捜査している。2隻について、海上運送法に基づく事業登録をしていなかった運航団体の安全管理の実態も焦点になる。16日午前10時10分。「不屈」の左前方か