気象予報士の穂川果音さんが3月20日、自身のインスタグラムを更新。友人とフレンチレストランを訪れた様子を投稿しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】友人と「フレンチ×おでん」に舌鼓バースデーサプライズに笑顔も「毎回、友達との服装の季節感のズレを感じています笑」穂川さんが訪れたのは、東京・三越前駅から徒歩約5分の場所にあるフレンチレストラン「平ちゃん」。投稿の中で「おでんがメニューに組み込まれて