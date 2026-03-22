イタリア勢は今季もチャンピオンズリーグで厳しい結果に終わってしまい、その実力やリーグ環境を問題視する声もある。特に5大リーグの中でもプレイスピードが遅いとの指摘が以前からあり、プレミアリーグなどを見習って変化していくべきとの意見もある。しかし、そうした意見にミラン指揮官マッシミリアーノ・アッレグリは納得していない。アッレグリもイタリア勢のプレイスピードが遅いことは認めているが、イタリア独自の文化を