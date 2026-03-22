なでしこジャパンは3月21日、AFC女子アジアカップ2026の決勝でオーストラリアと対戦し、1-0で勝利。2大会ぶり3度目のアジア女王に返り咲いた。決勝は開催国との対戦ということもあり、完全アウェイの中で日本は戦ったが、16分の浜野まいかのスーパーゴールを守り抜いた。そんな日本は今回のアジアカップで圧巻の成績を残しており、グループリーグからの戦いを含め6戦全勝。さらに29得点1失点と圧巻の成績でアジアを制した。今回の