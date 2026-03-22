２００３−０４年シーズンの無敗優勝以来となる悲願のプレミアリーグ制覇に向かってひた走るアーセナルが、すでに来季の補強ポイントである右ＳＢ獲得のため、ローマ所属のブラジル代表ＤＦウェズレイ・フランカ（２２）をリストアップしたことが明らかになった。英サッカーサイト『チームトーク』が掲載した記事によると、アーセナルは今季のローマにおけるフランカの活躍に注目。運動量と円熟しつつある守備能力に加え、２６試合