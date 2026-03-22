◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）オリックスは我慢のシーズン序盤になるのではないか。オープン戦のラスト３試合で計３得点。打線の中心にどっしりと座れそうな選手が見当たらないのが心配だ。特に不安なのは杉本と紅林だ。コンディションが整っていないのか、下半身で地面をつかむような鋭いスイングができていない。左打者は西川、森、宗らある程度、計算の立つ選手がいるだけに、右打者や長