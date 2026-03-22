イタリア代表が使用したエスプレッソマシーンがオークションに出されている(C)Getty Images“意外なアイテム”が注目を集めている。ベネズエラ代表の優勝で2週間の戦いが幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。日本代表「侍ジャパン」の “お茶たてポーズ”など、選手たちのユニークな行動も話題となった今大会だが、その中で現在、再び脚光を浴びているのは、イタリア代表が見せた本塁打セレブレーショ