◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手が来日初打席で絶妙な送りバントを決めた。則本、戸郷のあとを受けて６回から登板したベネズエラ出身の右腕。最速１５６キロの直球を軸に、最初の２イニングを無失点に封じると７回裏の攻撃、無死二塁で打席が回ってきた。身長１９０センチ、体重１０１キロの大型助っ人。右打席に立ってバットを寝かせると、東京ドームがザワついた。その初