石川県内で火災が相次ぐ中、林野火災を想定した消防訓練が行われ、2025年、金沢市に創設された女性分団員も初めて参加しました。訓練は、林野火災警報が発令され、防風林から周囲に延焼する想定で行われました。女性分団員「初の実践訓練」22日は金沢市内の自動車学校を現場に見立て、金沢市の消防団員らは、緊急時の放水活動などを確認し、2025年4月に発足した女性分団員も初めて実戦的な訓練に参加しました。◇金沢市第三消防団