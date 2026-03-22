３月２２日の阪神１０Ｒ・レグルスＳ（４歳上オープン、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、岩田望来騎手が乗った６番人気のテーオーグランビル（牡６歳、栗東・上村洋行厩舎、父リー）が、２番手から抜け出すと、後続の追い上げを鼻差でしのいでオープン初勝利を飾った。通算成績は１６戦５勝とした。鼻差の２着に２番人気のタガノバビロン（松山弘平騎手）が入り、さらに首差の３着に３番人気のモックモック（武豊騎手）