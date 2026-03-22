◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）伝統の長距離重賞が１０頭立てで行われ、６番人気のアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は２着。当レースが３月に実施されるようになった１９８７年以降では初の牝馬制覇はならなかった。これまで２４００メートル以上では７戦３勝、２着３回。長距離路線で結果を出し、格上挑戦