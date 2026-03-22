◇大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）との７戦全勝同士の優勝決定戦を制した。立ち合いで左の上手を取りにいき、切れ味抜群の上手投げで仕留めた。先場所の序ノ口に続く各段優勝に「うれしいです」と笑顔を見せたが、決定戦を含む今場所の８番を通じ「全然前に出てない。こ