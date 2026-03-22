稲垣幸雄調教師（４８）＝美浦＝は、３月２２日の中山９Ｒの鎌ケ谷特別（ダート１２００メートル＝１６頭立て）をカネショウレジェンで勝利し、ＪＲＡ通算１００勝を達成した。通算１３４８戦目での達成で、現役１４０人目となる。稲垣調教師は２０１９年３月に開業。１９年４月２０日の福島５Ｒ（ホウオウカーニバル）で初勝利を挙げた。稲垣調教師「開業以来、馬を預けていただいたオーナーの方々、厩舎スタッフ、また稲垣