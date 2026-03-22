【ワシントン＝中根圭一】米国の首都ワシントンの春を彩る恒例行事「全米桜祭り」の開会式が２１日、行われた。出席した山田重夫駐米大使は、米国の建国から今年で２５０年を迎えることにちなみ、日本から２５０本の桜の木を寄贈すると発表した。式では、歌手の平原綾香さんがデビュー曲「Ｊｕｐｉｔｅｒ」などを熱唱し、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）無形文化遺産に登録された「風流踊」に含まれる「鬼剣舞」を継承す