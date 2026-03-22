◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節BL東京22―24三重（2026年3月22日東京・秩父宮ラグビー場）2連覇王者で現在6位のBL東京は、三重に22―24（前半5―7）で敗れて7敗目を喫した。第7節の三重戦から連敗が止まらず。三重に雪辱を果たせず6連敗となった。BL東京は前半6分、左ラインアウトの好機からSOリッチー・モウンガ（31）がパスダミーも使いながら相手ディフェンスの隙間を縫うように約30メートル走りきっ