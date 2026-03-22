◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人が２０１８年以来８年ぶりとなるオープン戦の１位が確定した。この日が最終戦。巨人は試合中だが、試合前時点で２位の阪神がオリックスに敗れ、３位の日本ハムはヤクルトに引き分けで終了した。仮に巨人が敗戦を喫した場合でも日本ハムと同率で１位となる。チームは試合前時点で１０勝４敗１分け。５連勝で最終戦を迎えた。昨季は守備に課題も残っていたが、失策は１２球