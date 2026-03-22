選抜高校野球４日目、２２日の第３試合、山梨学院のアルプス席では全国大会の常連、ソフトボール部の部員１７人がブルーを基調とした学校カラーのジャケットを羽織り、メガホンを持って応援を盛り上げた。最前列で声を張り上げた小堀愛実主将（３年）は、先発出場した島田達矢選手の同級生。隣のグラウンドで暗くなっても走り込む島田選手らの姿を見て、刺激を受けてきた。ともに寮生活をしており、親元を離れて暮らす苦労や部