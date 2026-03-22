22日午前7時40分ごろ、新潟市のJR信越線古津駅で、長岡発内野行き普通列車（6両編成）がホームの停車位置を約100メートル行き過ぎて停止した。JR東日本によると、40代男性運転士が居眠りをしたためで「一時的に強い眠気を感じた」と話している。近くの踏切への影響を考慮し、列車は後退せずに駅を通過した。乗客約120人にけがはなかった。古津駅で降車する人はいなかったが、乗車予定だった8人は後続列車を利用した。JR東日本