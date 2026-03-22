Snow Man目黒蓮（29）が、主演映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督、4月29日公開）完成披露試写会に滞在中のカナダからリモートで参加した。目黒は配信ドラマ「将軍SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在中。2月にも主演映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の舞台あいさつに滞在中のカナダから生中継で参加しており、主演作の舞台あいさつでのリモート出演は今回で2度目となった。同名人気漫画が原作。家