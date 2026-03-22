【モデルプレス＝2026/03/22】発起人・朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」が2026年3月21日、公式X（旧Twitter）を更新。活動休止していた星野ティナが活動再開することを報告し、5月16日の1周年公演から新体制での活動をスタートさせることがわかった。【写真】メンバーが涙…休養メンバー復帰の瞬間◆Toi Toi Toi星野ティナ