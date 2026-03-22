【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの近藤千尋が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの朝食を披露し、注目を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「娘さんたち喜びそう」ちいかわ型の手作りパンケーキ◆近藤千尋「かわちい朝ごはん」公開近藤は「かわちい朝ごはん」と添え、写真を公開。「ちいかわ」の形のパンケーキと、ミッキーマウスのモチーフが入ったパンケーキが並ぶプレートを披露した。◆近藤千尋の投