ソフトバンクの小久保裕紀監督が22日、キューバ代表としてWBCに出場していたリバン・モイネロ投手（30）の現状について説明した。WBCでの負担も考慮して当初より開幕ローテーションの青写真からは外れている。ただ、近日中に来日予定も詳細は不明とのことで、今後については「明日という話もあるけど分からない。連絡つかないので。飛行機に乗るかも分からないし、全部来てから、会ってからの話」と話した。現在、キューバは