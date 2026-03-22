人気ブランドCasseliniから、スポーツ・ライフスタイルブランドNew Era®との注目コラボが登場♡大人の女性に似合う、さりげない可愛らしさと洗練されたデザインが魅力のキャップは、デイリーコーデに取り入れやすいのがポイントです。カジュアルになりすぎず、程よく女性らしさをプラスしてくれる新作アイテムに注目です。 フラワーロゴの上品キャップ 「【New Era® × Casselini】ロ