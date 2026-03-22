4回無失点と好投したした日本ハム先発の有原＝エスコンフィールド日本ハムの有原は制球が安定し、4回を1安打無失点、5奪三振の好投だった。北山は3回1/3を投げて1失点で6三振を奪った。清宮幸と万波はそろって安打をマーク。ヤクルトは小川がオープン戦初登板で5回を1失点にまとめた。