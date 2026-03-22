修繕した電子基板をチェックするJR東海の社員＝13日、浜松市JR東海が3月から、東海道新幹線に使われる電子基板の修繕を、自社社員で担う保守管理体制の強化に本格着手したことが22日、分かった。車両の性能向上により小型で複雑な基板の搭載数が増えて故障リスクも高まるため、メーカーに委託しない迅速な対応で安全性維持を図る。新幹線車両には運行のコントロールや運転台の画面表示に使う制御装置が多数あり、装置に電気を