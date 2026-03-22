「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムはＯＰ戦最終戦を引き分けで終え、通算８勝４敗３分けで終えた。先発の有原が４回１安打無失点、５奪三振と盤石の内容。ＷＢＣから帰国後初登板の北山は３回１／３を４安打１失点とまずまず。九回に登板した古林が１回無失点。自己最速１６０キロをマークした。この日１軍に合流した清宮幸と万波はともに１安打だった。ヤクルトは先発の小川