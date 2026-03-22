ちょうど集中的に出回る季節を迎えているブルーベリー。ここのところ、その価格が大幅に低下したことが、市場の注目を集めている。これまでは小さなパック単位で売られていたが、最近では500グラム単位で箱売りされるケースも見られるようになった。広東省深セン市の大型チェーンスーパーの果物売り場では、最も目立つ場所にブルーベリーが並べられていた。3月に入ってからブルーベリーの価格は目に見えて低下し、最大で30％以上も