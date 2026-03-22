見たことない！ クルマの「給油口の内部」一体どうなってるの？2026年3月後半の今、ホルムズ海峡封鎖を要因とするガソリン価格の異常な高騰は、我々ドライバーにとって頭の痛い社会問題となっています。少しでも安いガソリンスタンドを探し、ため息をつきながら給油ノズルを握る方も多いでしょう。【画像】「すげえぇぇ！」 これが給油口の奥の「意外な構造」です！（24枚）そんな給油のひとときに、ふと「ノズルの先はどう