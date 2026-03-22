Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。セキュリティを強固にすればするほど、ログインの手間が増えてしまうもの。2段階認証のたびにスマホでアプリを開き、制限時間内に6桁のコードを打ち込むのはちょっと面倒です。そんな永遠の課題に挑むのが、「PUFido」です。物理キーを挿してタッチするFIDO2認証をスマートにこなせる新時代の電