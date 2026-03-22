東京ヴェルディは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節でFC東京と対戦。０−０で突入したPK戦を４−２で制した。“東京ダービー”を制した東京V。試合後のフラッシュインタビューで城福浩監督は、失点ゼロに抑えたことを「すごい成果」とし、「サポーターも一緒に戦ってくれたおかげ」と感謝を述べた。一方で、この試合で交代枠を「３枚しか切れなかった」ことに触れ、「まだ今の現状なので、やはり選手との