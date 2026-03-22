横浜Ｆ・マリノスは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で川崎フロンターレとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦している。30分に谷村海那の得点で先制した横浜FMだが、45＋３分にアクシデントが発生する。川崎の左CKを味方がクリアすると、自陣のペナルティアーク付近でルーズボールを拾った遠野大弥がドリブルを開始。しかし、センターサークル内あたりまで持ち運ぶと、どこかを痛めたのか自ら倒れ込ん