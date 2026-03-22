◇プロ野球 オープン戦 オリックス1-0阪神(22日、京セラドーム)阪神がオープン戦最終戦に臨み、オリックスに0-1で敗れました。先発の2年目・伊原陵人投手は初回を3者凡退。2回は杉本裕太郎選手にツーベースを打たれますが、けん制アウトとライトフライでしのぎます。3回は先頭にヒットを許しますがダブルプレーなどで抑え、5回76球、被安打3、1奪三振、無失点の好投を披露しました。伊原投手は対外試合5試合（オープン戦は3試合）