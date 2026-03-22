SnowManの目黒蓮（29）が22日、都内で行われた主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一、4月29日公開）の完成披露舞台あいさつにリモート出演した。米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影でカナダに滞在中。カナダから生中継で登場した。鈴木祐斗氏の大人気漫画が原作。目黒が演じるのは凄腕の殺し屋だったが、一目ぼれをきっかけに引退して商店を営む主人公・坂本太郎役。主人公は殺し屋引退後体重140キロになり、戦い