9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台あいさつが22日、都内で行われた。『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の目黒がリモートで参加したほか、高橋文哉（25）、横田真悠（26）、塩野瑛久（31）、戸塚純貴（33）らキャストと、福田雄一監督（57）が登壇した。【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「