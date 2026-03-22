ＪＲ信越線で22日午前7時40分頃、新潟市秋葉区の古津駅で、長岡発 越後線経由内野行の普通列車（6両編成）が、ホームから約100メートル行きすぎて停車しました。停車地点近くには踏切があり後退できないことから列車はそのまま次の停車駅の新津駅に向かいました。普通列車の乗客約120人にケガはありませんでした。古津駅で降りる予定の乗客はいませんでしたが、古津駅で乗車予定の8人は後続の普通列車に乗車しました。